В Японии число жертв наводнения возросло до 70, десятки людей пропали без вести

В Японии количество жертв проливных дождей, наводнений и оползней возросло до 70, десятки людей считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает Kyodo News.
Власти страны планируют эвакуировать 4,3 миллиона человек из 23 префектур. К спасательной операции привлекли 54 тыс. полицейских, спасателей, а также представителей береговой охраны и Сил самообороны. В провинции Окаяма, которая является одной из наиболее пострадавших от стихийного бедствия, спасатели уже эвакуировали более тысячи людей с крыш домов.
По информации метеорологического агентства страны, в воскресенье, 8 июля, в Японии ожидается рекордное количество осадков.
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Ранее сообщалось, что после мощного тайфуна на Японию обрушились сильные дожди. После рекомендаций метеорологического агентства Японии было эвакуированы более 160 тыс. человек.
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