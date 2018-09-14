В Израиле задержали киллера, нанятого российским бизнесменом для расправы над должниками

Полиция Израиля задержала мужчину, который признался, что был нанят неким российским бизнесменом для убийства должников.
Об этом говорится на странице правоохранителей в Twitter.
По словам киллера, указанные лица задолжали россиянину $16 млн. За их ликвидацию он пообещал $1 млн, заплатив сразу $5 тысяч аванса.
Несмотря на это, мужчина, который сам является выходцем из РФ, передумал выполнять заказ и рассказал обо всем своим потенциальным жертвам, которые и обратились в полицию.
מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט, ומחר בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום בעבירות קשירת קשר לביצוע פשע, ובקשה למעצר עד לתום ההליכים— משטרת ישראל (@IL_police) 13 сентября 2018 г.
В пятницу, 14 сентября, он должен предстать перед судом, где ему предъявят обвинения и определят меру пресечения.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования