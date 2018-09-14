В Израиле задержали киллера, нанятого российским бизнесменом для расправы над должниками

В полиции рассказали, что бизнесмен нанял киллера из-за долга в $16 млн

Полиция Израиля задержала мужчину, который признался, что был нанят неким российским бизнесменом для убийства должников.

Об этом говорится на странице правоохранителей в Twitter.

По словам киллера, указанные лица задолжали россиянину $16 млн. За их ликвидацию он пообещал $1 млн, заплатив сразу $5 тысяч аванса.

Несмотря на это, мужчина, который сам является выходцем из РФ, передумал выполнять заказ и рассказал обо всем своим потенциальным жертвам, которые и обратились в полицию.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט, ומחר בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום בעבירות קשירת קשר לביצוע פשע, ובקשה למעצר עד לתום ההליכים 13 сентября 2018 г.

В пятницу, 14 сентября, он должен предстать перед судом, где ему предъявят обвинения и определят меру пресечения.