В Израиле террорист открыл стрельбу на улице, погиб турист 8 апреля, 02:38 Уполномоченные лица работают на месте стрельбы в Тель-Авиве (Фото:REUTERS/Nir Elias)

В Тель-Авиве, Израиль, террорист открыл стрельбу по прохожим и наехал на толпу. В результате чего один человек погиб, семь получили ранения.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно информации издания, нападавший сначала открыл огонь по мирным жителям, затем пытался протаранить пешеходов. Его автомобиль перевернулся после того, как полиция попыталась его остановить.

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Офицер полиции застрелил террориста, когда он, возможно, попытался достать оружие.

Семеро гражданских получили ранения, в том числе трое средней тяжести и четверо — легкой. Все жертвы были туристами, в том числе погибший 30-летний мужчина из Италии и раненые граждане Великобритании и Италии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал мобилизовать пограничную полицию и резервистов ЦАХАЛа после теракта.