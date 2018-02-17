В Израиле спасли полсотни украинских туристов, автобус которых застрял в районе Мертвого моря

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Никто из украинцев не пострадал
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Никто из украинцев не пострадал

В Израиле в районе Мертвого моря спасли 50 украинских туристов, которые направлялись автобусом в Иерусалим.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман в Facebook.

После продолжительных ливней в районе Мертвого моря размыло дороги, поэтому автобус с украинцами застрял, не имея возможности двигаться дальше. Вода поднималась, поэтому полицейские, прибывшие на место, предприняли все необходимые меры и эвакуировали людей из автобуса.

Никто из украинцев не пострадал, их перевезли в ближайший торговый центр. 

Ранее сообщалось, что в ЮАР спасли почти тысячу шахтеров, которые были заблокированы в золотом руднике.

 

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