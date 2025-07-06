Израиль планирует вручить 54 тысячи повесток на службу в армии ультраортодоксальным студентам

Ультраортодоксальные евреи во время протестов против решения Верховного суда Израиля о призыве хареди в армию (Фото: REUTERS/Ronen Zvulun)

Армия обороны Израиля объявила о намерении вручить 54 000 повесток на службу студентам ультраортодоксальных еврейских семинарий после решения Верховного суда, обязывающего их к призыву.

Об этом сообщает Reuters.

Ультраортодоксальные партии, которые входят в правящую коалицию премьер-министра Беньямина Нетаньяху, выразили обеспокоенность, что служба студентов семинарий в военных подразделениях вместе со светскими израильтянами, в том числе женщинами, может угрожать их религиозной идентичности.

Реклама

В своем заявлении армия пообещала создать условия, которые будут соответствовать ультраортодоксальному образу жизни, а также разработать специальные программы для облегчения их интеграции в армию. Повестки, как указано, начнут присылать уже в этом месяце.

В Израиле военная служба является обязательной для большинства еврейского населения, начиная с 18 лет, и длится от 24 до 32 месяцев, после чего предусмотрена резервная служба. Арабское население, которое составляет примерно 21% граждан страны, как правило, освобождено от призыва.

В прошлом году Верховный суд Израиля отменил многолетнее освобождение от военной службы для ультраортодоксальных студентов — привилегия, введенная еще тогда, когда это сообщество составляло значительно меньшую часть населения, чем нынешние 13%.

Проблема освобождения от армии стала еще более актуальной на фоне растущей нагрузки на израильские вооруженные силы, которые одновременно противостоят ХАМАС в Секторе Газа, Хезболле в Ливане, хуситам в Йемене и угрозе со стороны Ирана.