В Израиле попрощались с семьей из Одессы, которая погибла от иранского удара

В Израиле попрощались с жертвами иранского ракетного удара (Фото: МИД Израиля)

В городе Бат-Ям, что в Израиле, в понедельник, 30 июня, состоялась церемония прощания с семьей из Одессы , которая погибла 14 июня в результате иранского ракетного удара.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля.

Церемонию провели непосредственно на месте трагедии, где ракета попала в жилую многоэтажку.

Среди погибших — семилетняя Настя, которую привезли в Израиль на лечение онкологического заболевания, ее мама Мария, бабушка Елена, а также двоюродные братья Константин и Илья.

Фото: МИД Израиля

Мать погибших мальчиков Анна Пешкурева сообщила Суспільному, что тела кремируют в Израиле, а затем вернут в Украину.

Фото: МИД Израиля

16 июня украинский еврейский историк и журналист Шимон Бриман сообщил, что в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в Бат-Яме в Израиле 14 июня погибла семья из Одессы.

15 июня в Министерстве иностранных дел Украины рассказали NV, что 14 июня в результате массированной ракетной атаки Ирана на Израиль и попадания ракеты в жилой дом в Бат-Яме погибли пять граждан Украины, среди них трое несовершеннолетних детей.

В результате обстрела Ирана в ночь на 15 июня в Израиле в городах Бат-Ям вблизи Тель-Авива и Тамра вблизи Хайфы погибли 13 человек, еще несколько сотен были ранены. Среди погибших — трое детей.