Израиль заявил, что во время операции против Ирана поразил 900 целей и ликвидировал 11 ядерщиков
Дым после израильской атаки на на Тегеран, Иран, 16 июня 2025 года (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
Израильские военные сообщили о результатах операции Народ как лев. По их данным, было уничтожено более 900 объектов на территории Ирана, сообщает CNN.
Отмечается, что среди пораженных целей — 200 ракетных пусковых установок, что, по оценкам ЦАХАЛ, составляет около половины от общего арсенала Ирана. Также уничтожены производственные мощности, связанные с производством авиационной техники и ракет, что, по словам израильских военных, «позволило предотвратить изготовление тысяч новых ракет».
В заявлении также говорится, что в результате операции были ликвидированы 11 иранских ученых, работавших в ядерной отрасли, а также 30 высокопоставленных представителей иранских сил безопасности, среди них — трое старших командиров, включая главу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и офицеров ВВС КСИР.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в комментарии Channel 13 подтвердил, что Израиль намеревался ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, однако такой возможности не было.
«Если бы он был в поле нашего зрения — мы бы его устранили», — заявил Кац.
По его словам, Хаменеи скрывался в бункере и фактически потерял контакт со своими военными командирами, что сделало его ликвидацию невозможной. В то же время Кац подчеркнул, что Израиль не нуждается в разрешении США для осуществления подобных действий.
Также министр признал, что Израиль не владел точной информацией о местонахождении всего иранского запаса обогащенного урана.
Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БпЛА. По данным местных СМИ, по состоянию на 18 июня в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.
24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.
Прекращение огня должно было начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 07:00 24 июня по Киеву). К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.
24 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый запуск баллистических ракет из Ирана после того, как Трамп объявил о перемирии между двумя странами.
Впоследствии канцелярия премьера Израиля сообщила, что Израиль нанес удар по военному объекту к северу от Тегерана 24 июня, но воздержался от дальнейших атак после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Дональдом Трампом.