В Израиле неизвестный незаметно вынес из алмазной биржи кейс с драгоценными камнями - видео Сегодня, 13:10 1727 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ТСН В кейсе находились алмазы на несколько десятков тысяч долларов Скриншот с видео ТСН

В израильском городе Рамат-Ган неизвестный незаметно вынес из алмазной биржи кейс с драгоценными камнями.

Как сообщает ТСН, во время кражи в помещении находились десятки людей, однако никто из них не обратил на него внимания.

Как видно на видео с камеры наблюдения, мужчина просто достал из-под стула кейс, в котором находились алмазы на несколько десятков тысяч долларов, после чего скрылся.

При этом отмечается, что злоумышленник на бирже не работал, и как его пропустила охрана, не ясно.