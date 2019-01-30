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В Израиле неизвестный незаметно вынес из алмазной биржи кейс с драгоценными камнями - видео

Сегодня, 13:10
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Скриншот с видео ТСН

В кейсе находились алмазы на несколько десятков тысяч долларов

В израильском городе Рамат-Ган неизвестный незаметно вынес из алмазной биржи кейс с драгоценными камнями.

Как сообщает ТСН, во время кражи в помещении находились десятки людей, однако никто из них не обратил на него внимания.

Как видно на видео с камеры наблюдения, мужчина просто достал из-под стула кейс, в котором находились алмазы на несколько десятков тысяч долларов, после чего скрылся.

При этом отмечается, что злоумышленник на бирже не работал, и как его пропустила охрана, не ясно.

Теги:   Бриллианты Израиль

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