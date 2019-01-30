В Израиле неизвестный незаметно вынес из алмазной биржи кейс с драгоценными камнями - видео
Сегодня, 13:10
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В израильском
городе Рамат-Ган неизвестный незаметно вынес из алмазной биржи кейс с
драгоценными камнями.
Как сообщает ТСН,
во время кражи в помещении находились десятки людей, однако никто из них не
обратил на него внимания.
Как видно на
видео с камеры наблюдения, мужчина просто достал из-под стула кейс, в котором
находились алмазы на несколько десятков тысяч долларов, после чего скрылся.
При этом
отмечается, что злоумышленник на бирже не работал, и как его пропустила охрана,
не ясно.