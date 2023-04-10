Нетаньяху приказал начать мобилизацию резервистов в Израиле

10 апреля, 02:36
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Биньямин Нетаньяху (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Биньямин Нетаньяху (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

В связи с нападениями на Западном берегу Иордана и в Тель-Авиве, которые привели к гибели трех человек, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал начать мобилизацию резервистов.

Об этом сообщает France24.

Глава правительства Израиля дал указание полиции мобилизовать все резервные подразделения пограничной полиции и приказал ЦАХАЛу дополнительно мобилизовать силы.

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В субботу, 8 апреля, по Израилю с территории Сирии было запущено три ракеты.

Израиль заявил, что нанес удары по целям на сирийской территории в ответ на выпущенные ракеты

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Израиль Палестина Иордания Биньямин Нетаньяху Иерусалим Тель-Авив

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