В Израиле группу подростков смыло селевым потоком во время экскурсии, есть погибшие

В четверг, 26 апреля, в пустыне Арава на юге Израиля группу подростков, проходящих предвоенную подготовку, смыло селевым потоком, образовавшемся в результате наводнения.

Как сообщает NEWSru, автобус, в котором находились 25 парней и девушек от 17 до 18 лет, оказался посреди бурного потока во время экскурсии по руслу ручья Цафит в рамках образовательной программы.

По данным издания, части подростков удалось подняться на возвышенность, других унесло потоком.

В результате наводнения погибли девять юношей и девушек. 13 подростков сумели самостоятельно спастись, 11 из них не требовалась медицинская помощь. Еще одна девочка считается пропавшей без вести.

"Девять юношей и девушек были обнаружены либо мертвыми, либо в критическом состоянии и спасти их было невозможно", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается.