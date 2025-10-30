Как считают журналисты ВВС, вероятно, именно законопроект о наказании за отказ служить в ЦАХАЛ и спровоцировал массовый протест ультраортодоксов в Иерусалиме. (Фото: REUTERS/Ammar Awad)

В Иерусалимесотни тысячультраортодоксальных евреев собрались 30 октября на массовую молитву-протест против призыва в ЦАХАЛ. Они перекрыли основные въезды в город, один человек погиб.

Об этом сообщает британская медиакорпорация ВВС.

По данным журналистов, 15-летний местный житель, который залез с группой других демонстрантов на недостроенный дом, потом упал с высоты и разбился.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

При это массовый протест поддержали ультраортодоксальные партии, представленные в израильском парламенте — Кнессете.

«Служба в армии обязательна в Израиле для юношей и девушек, достигших 18 лет, но ультраортодоксы всегда были освобождены от воинской повинности. Этот вопрос давно является предметом горячих споров между светскими и ортодоксальными политиками страны», — пишет ВВС.

Еще в июне 2024 года Верховный суд Израиля постановил, что студенты иешив (учебных заведений для ультраортодоксальных евреев — ред.) должны призываться в ряды вооруженных сил страны наравне с другими категориями населениями и дал распоряжение правительству страны начать готовить соответствующий проект закона.

«Он до сих пор не дошел даже до стадии обсуждения в Кнессете. Но недавно в парламент был внесен законопроект о санкциях для уклоняющихся от военной службы. Этот документ получил широкую поддержку не только со стороны оппозиции, но и среди некоторых членов правящей партии Ликуд», — пишет ВВС.

Как считают журналисты, вероятно, именно законопроект о наказании за отказ служить и спровоцировал массовый протест ультраортодоксов в Иерусалиме.

Как сообщает ВВС, сотрудники службы безопасности заперли двери центрального автовокзала Иерусалима — после того, как ортодоксы начали бросать бутылки с водой в прохожих.

Очевидцы рассказали журналистам, что в адрес женщин, одетых «ненадлежащим образом», по мнению ортодоксов, те нецензурно ругались.

«Кроме того, в руках некоторые демонстранты держали плакаты с надписями «Россия здесь» (на сине-желтом фоне) и «Сталин здесь». По словам ортодоксов, этими лозунгами они обвиняют власти в «принудительной мобилизации по образцу тоталитарных режимов», — пишет ВВС.

Как отмечают журналисты, для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вся ситуация «очень болезненный момент».

«Он — светский человек, боевой офицер, известный своей позицией относительно ключевой роли ЦАХАЛ в вопросах безопасности Израиля. Однако его правящая коалиция держится на партнерстве с религиозными партиями, которые выступают против обязательного призыва ортодоксов», — пишет ВВС.

При этом, командование израильской армии (ЦАХАЛ) заявляет, что уже провело «масштабную подготовку» к интеграции ортодоксов на службу.

Недавно впервые в истории ЦАХАЛ было создано полностью религиозное подразделение — «бригаду Хасмонеев». В начале этого года она насчитывала около 150 военнослужащих. Солдаты этого подразделения имеют право по субботам, если они не на дежурстве, носить не военную форму, а традиционную «субботнюю одежду», пишет ВВС.

Ультраортодоксы заявляют, что служба в армии противоречит их религиозному образу жизни и может привести к секуляризации молодежи (процесс постепенно отхода от религиозных ценностей, практик и институтов — ред.).

При этом в ЦАХАЛ отмечают, что в графике «бригады Хасмонеев» максимально учтены потребности ортодоксов, подытожили в ВВС.