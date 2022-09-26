Мужчина ворвался в класс. В одной из школ российского Ижевска произошла стрельба, один человек погиб, пятеро учеников пострадали

26 сентября, 10:45
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Школа, в которой произошла стрельба (Фото:t.me/ENews112)

Школа, в которой произошла стрельба (Фото:t.me/ENews112)

В понедельник, 26 сентября в одной из школ российского Ижевска произошла стрельба, в результате один человек погиб, пятеро пострадали.

112 сообщает в Telegram, что стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл стрельбу по детям.

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Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там.

Видео дня

В результате стрельбы скончался охранник. Еще четверо детей пострадали. У троих огнестрельны ранения, у одного ребенка колото-резаное.

В понедельник, 26 сентября в Усть-Илимске Иркутской области 25-летний местный житель Руслан Зинин решил, что тюремное заключение для него более предпочтительно, чем война, и расстрелял военкома.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Школа Стрельба

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