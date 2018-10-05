05 октября 2018, пятница

В Италии задержали одного из самых опасных членов Коза ностры

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Европол сообщил о задержании опасного мафиози

Европол сообщил о задержании опасного мафиози

В Италии государственная полиция при поддержке Европола задержала опасного преступника - члена сицилийского мафиозного клана Коза ностра.

Как сообщили в пресс-службе Европола, правоохранители вышли на след и задержали опасного беглеца утром 1 октября в сицилийской сельской местности недалеко от муниципалитета Вита.

Задержанный разыскивался итальянскими властями с 2016 года за участие в тройном убийстве, совершенном в 2006 году на севере Италии.

По данным Европола, задержанный является сыном одного из видных членов итальянского преступного синдиката Коза ностра. 

Напомним, что в апреле итальянская полиция задержала ближайших помощников босса сицилийской мафиозной организации Коза ностра Маттео Мессины Денаро.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове