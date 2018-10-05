В Италии задержали одного из самых опасных членов Коза ностры

В Италии государственная полиция при поддержке Европола задержала опасного преступника - члена сицилийского мафиозного клана Коза ностра.

Как сообщили в пресс-службе Европола, правоохранители вышли на след и задержали опасного беглеца утром 1 октября в сицилийской сельской местности недалеко от муниципалитета Вита.

Задержанный разыскивался итальянскими властями с 2016 года за участие в тройном убийстве, совершенном в 2006 году на севере Италии.

По данным Европола, задержанный является сыном одного из видных членов итальянского преступного синдиката Коза ностра.

Напомним, что в апреле итальянская полиция задержала ближайших помощников босса сицилийской мафиозной организации Коза ностра Маттео Мессины Денаро.