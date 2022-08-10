В Италии впервые будут судить за «наемничество» парня, который воевал за Украину

10 августа, 22:10
Флаг Италии (Фото:greghristov/pixabay)

Флаг Италии (Фото:greghristov/pixabay)

Прокуратура Генуи объявила обвинения Кевину Чьяппалоне, 19-летнему гражданину Италии, который приехал в Украину воевать против России.

Об этом сообщает Ansa.

Заместитель прокурора Генуи Марко Дзокко обвиняет мужчину в том, что он якобы является «наемником», который вступил в ряды якобы Украинской Интернациональной бригады. В Украине же существует лишь Интернациональный легион.

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Чьяппалоне рассказал в интервью Panorama, что он решил помочь в обороне Украины после заявлений российского диктатора Владимира Путина о «денацификации». После этого Отдел общих расследований и специальных операций Италии (DIGOS) начал расследование против него.

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Следствие отмечает, что у итальянца не было предыдущего военного опыта, и он уехал из Италии в мае. Далее он, вероятно, попал в Украину через польскую границу. После военной подготовки он поехал на Донбасс.

Отмечается, что сейчас мужчина является единственным подозреваемым по делу, но DIGOS не исключает, что в Украине могут воевать и другие граждане Италии, а в стране якобы может существовать «сеть вербовщиков».

Участники правого движения Каза Паунд, в которую входит Чьяппалоне, сказали следователям, что он самостоятельно нашел информацию о присоединении к украинскому сопротивлению через интернет, до Польши добрался самолетом, а затем на автобусе доехал до Украины.

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В случае доказательства вины мужчине грозит от двух до семи лет лишения свободы. Это первое обвинение в «наемничестве», выдвинутое гражданину Италии из-за участия в войне в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=e2DHEDoj4P0&t=2s
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Италия Добровольцы Война России против Украины

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