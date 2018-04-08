В Италии в доме бывшего почтальона обнаружили 400 кг недоставленной почты

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мужчина собирал чужую почту в течение трех лет
Фото: pixabay

Мужчина собирал чужую почту в течение трех лет

В Италии в доме бывшего сотрудника почты полиция обнаружила 400 кг недоставленных писем.

Об этом сообщает The Guardian.

33-летний мужчина объяснил, что он не хотел доставлять почту в течение 3 лет, поскольку "его зарплата была слишком низкой".

О недоставленных письмах полиция узнала после того, как остановила авто мужчины с целью обычной проверки. У мужчины обнаружили складной нож длиной 20 см, а на заднем сиденье его машины нашли около 70 писем.

"Чувствуя, что что-то не так, полиция отправилась в его дом, где обнаружила еще 40 коробок недоставленной почты. Там были банковские выписки, счета и другая частная корреспонденция", - пишет издание.

Сейчас его обвиняют в краже, незаконном присвоении корреспонденции, а также перевозке оружия. Мужчине грозит год тюрьмы.

Издание отмечает, что почтовая служба Италии известна своей "ненадежностью", и это уже не первый подобный случай. В январе этого года полиция задержала 56-летнего мужчину после того, как у него обнаружили 500 кг недоставленной корреспонденции.

Ранее сообщалось, что новозеландская почта нашла получателя по курьезному описанию адреса.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове