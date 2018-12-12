В Италии усилили антитеррористические меры после стрельбы в Страсбурге Сегодня, 04:45 13 Цей матеріал також доступний українською Стрельба в Страсбурге произошла вечером 11 декабря

Руководство Италии приняло решение максимальное усилить меры антитеррористической защиты после стрельбы на Рождественском базаре в Страсбурге 11 декабря.

В то же время, в правительстве отметили, что не обладают информацией о том, что стрелок имел связи в Италии, передает ANSA.

"Итальянские префекты и глава полиции были проинструктированы максимально усилить меры по антитеррористической безопасности по итогам экстренного заседания антитеррористического стратегического аналитического комитета CASA при МВД страны", - сообщили в МВД Италии.

Напомним, что вечером 11 декабря в Страсбурге неизвестный открыл огонь по прохожим, в результате погибли три человека, еще 12 получили ранения. Стрелку с места преступление удалось сбежать.

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллаху акбар.

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