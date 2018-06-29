В Италии туристов будут штрафовать за покупки у продавцов-нелегалов на пляжах

Пока в указе говорится о Риме и Сардинии

В Италии туристы могут быть оштрафованы на сумму до 7000 евро за покупку поддельных дизайнерских товаров на пляжах.

Об этом сообщает Daily Мail со ссылкой на министра внутренних дел страны Маттео Сальвини.

Продавцы, которые в основном являются выходцами из Западной Африки, часто встречаются на итальянских пляжах, где пытаются продать поддельные дизайнерские вещи.

По словам Сальвини, они наносят ущерб законным предприятиям, продавая подделки и уклоняясь от налогов. Согласно новому указу, туристы в Риме и Сардинии могут быть оштрафованы, если они будут покупать солнечные очки, часы и бейсболки в таких продавцов.

Самым "предпринимателям" также грозит штраф от 2400 до 15300 евро.

Закон также повлияет на туристов, которые платят нелегальным работникам на пляжах за услуги массажа и татуировки.

Ранее сообщалось, что Китай может ослабить некоторые запреты на использование интернета для туристов.