В Италии столкнулись туристический самолет и вертолет, погибших уже пятеро - фото, видео
Вчера, 19:03
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В горах, в северной части Италии столкнулись небольшой туристический самолет и вертолет, сообщает телеканал Rai News.
По предварительной информации, погибли пять человек, двое получили тяжелые травмы.
Столкновение произошло в горной области Валле-д'Аоста недалеко от границы с Францией.
В Альпийской спасательной службе сообщили, что вертолет и самолет столкнулись на высоте более 3 тысяч метров над пиком Рютор.
На месте аварии нашли обломки воздушных судов. Два вертолета спасательной службы отправились к пострадавшим.