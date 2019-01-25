В Италии столкнулись туристический самолет и вертолет, погибших уже пятеро - фото, видео Вчера, 19:03 182 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com В результате столкновения погибли пять человек pixabay.com

В горах, в северной части Италии столкнулись небольшой туристический самолет и вертолет, сообщает телеканал Rai News.

По предварительной информации, погибли пять человек, двое получили тяжелые травмы.

Столкновение произошло в горной области Валле-д'Аоста недалеко от границы с Францией.

В Альпийской спасательной службе сообщили, что вертолет и самолет столкнулись на высоте более 3 тысяч метров над пиком Рютор.

На месте аварии нашли обломки воздушных судов. Два вертолета спасательной службы отправились к пострадавшим.