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В Италии столкнулись туристический самолет и вертолет, четверо погибших

Вчера, 19:03
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Цей матеріал також доступний українською

pixabay.com

В результате столкновения погибли четыре человека

В горах, в северной части Италии столкнулись небольшой туристический самолет и вертолет, сообщает телеканал Rai News.

По предварительной информации, погибли минимум четыре человека, двое получили тяжелые травмы.

Столкновение произошло в горной области Валле-д'Аоста недалеко от границы с Францией.

В Альпийской спасательной службе сообщили, что вертолет и самолет столкнулись на высоте более 3 тысяч метров над пиком Рютор.

На месте аварии нашли обломки воздушных судов. Два вертолета спасательной службы отправились к пострадавшим.

Теги:   Самолеты Столкновения Италия

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