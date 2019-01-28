Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
Анастасия Леухина
Дорогое Минобразования, вам нечего терять
Иван Яковина
28 января: Гибель Европы и Маск с огнеметом
Владимир Фесенко
Важная миссия Вакарчука

В Италии снижают пенсионный возраст и вводят базовый доход от 780 евро

Сегодня, 19:21
2483
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Серджо Маттарелла

В понедельник, 28 января, президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон, которым вводится базовый доход для малообеспеченных и снижается пенсионный возраст.

Как сообщает ANSA, в ближайшее время документ будет обнародован в официальной Gazzetta Ufficiale.

Проект закона был одобрен правительством 17 января. Премьер-министр Джузеппе Конте на заседании совета министров сообщил, что базовый доход будет варьироваться от 780 евро до 1032 евро.

Законом снижается пенсионный возраст для отдельных категорий граждан. По словам Конте, один миллион итальянцев смогут выйти на пенсию раньше на три года.

 По словам вице-премьера Маттео Сальвини, документом предусматривается выделение 22 млрд евро "реальных денег" на выполнение реформы.

Нынешняя пенсионная реформа принята после непопулярной реформы 2011 года, в рамках которой пенсионный возраст был повышен до 67 лет.

Теги:   Пенсионный возраст Италия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 08:55

article_img
Вакарчук не будет участвовать в выборах президента
Технологии

Сегодня, 11:10

article_img
В Национальной академии наук подтвердили перспективность внедрения Hyperloop в Украине
IT-индустрия

Сегодня, 10:05

article_img
Каменный век. Обрыв кабеля оставил без интернета целое королевство

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться