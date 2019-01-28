В Италии снижают пенсионный возраст и вводят базовый доход от 780 евро Сегодня, 19:21 2483 Цей матеріал також доступний українською EPA Серджо Маттарелла EPA

В понедельник, 28 января, президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон, которым вводится базовый доход для малообеспеченных и снижается пенсионный возраст.

Как сообщает ANSA, в ближайшее время документ будет обнародован в официальной Gazzetta Ufficiale.

Проект закона был одобрен правительством 17 января. Премьер-министр Джузеппе Конте на заседании совета министров сообщил, что базовый доход будет варьироваться от 780 евро до 1032 евро.

Законом снижается пенсионный возраст для отдельных категорий граждан. По словам Конте, один миллион итальянцев смогут выйти на пенсию раньше на три года.

По словам вице-премьера Маттео Сальвини, документом предусматривается выделение 22 млрд евро "реальных денег" на выполнение реформы.

Нынешняя пенсионная реформа принята после непопулярной реформы 2011 года, в рамках которой пенсионный возраст был повышен до 67 лет.