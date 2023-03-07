В Италии во время учений разбились два военных самолета, есть погибшие

7 марта, 15:32
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Военный самолет (Фото:twitter.com/ItalianAirForce)

Военный самолет (Фото:twitter.com/ItalianAirForce)

Во вторник, 7 марта в Гвидонии, близ Рима два военных самолета разбились во время учений.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Италии в Twitter.

В ведомстве заявили, что по неизвестным причинам самолеты столкнулись и упали.

«Двое пилотов, к сожалению, погибли в результате столкновения», — говорится в сообщении.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя катастрофу, заявила в Twitter, что от имени правительства она выражает глубокие соболезнования семьям, коллегам и Воздушным силам.

В понедельник, 7 марта в польском городе Белая-Подляска упал военный вертолет Ми-24. Никто не пострадал.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Италия Самолеты Военный самолет

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