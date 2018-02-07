В Италии произошел мощный взрыв на заводе по обработке химикатов

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Взрывная волна достигала нескольких сотен метров
Фото: www.ilgiorno.it

Взрывная волна достигала нескольких сотен метров

В итальянской коммуне Комо (регион Ломбардия на севере страны) произошел мощный взрыв на заводе по обработке отходов химической отрасли с последующим пожаром на территории предприятия.

В результате взрыва 7 февраля десять человек получили ранения, трое из которых в тяжелом состоянии, пишет Il Giorno.

Издание отмечает, что взрывная волна достигала нескольких сотен метров. О последствиях для экологии в регионе пока не сообщается. Ударной волной также повредило автомобили, которые находились во дворе завода и окна окружающих жилых зданий.

Для тушения пожара привлекли 50 спасателей и 13 пожарных машин. Пламя удалось потушить к 16:30 после более чем двух часов работы.

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