В Италии произошел взрыв и пожар в железнодорожном туннеле, есть пострадавшие

Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

Взрыв и пожар произошел в железнодорожном туннеле между Неаполем и Салерно.

Об этом сообщает ANSA.

Пожар в тоннеле вспыхнул в ночь на пятницу в результате взрыва цистерны. В это время в тоннеле проводили профилактические работы.

Огонь перекинулся и на автомобиль обслуживающей компании.

Из-за инцидента травмы получили пятеро рабочих, один из них в тяжелом состоянии.

В связи с ситуацией движение поездов по железнодорожному туннелю приостановили. Часть рейсов направили по другому маршруту.