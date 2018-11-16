16 ноября 2018, пятница

В Италии произошел взрыв и пожар в железнодорожном туннеле, есть пострадавшие

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Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии
Фото: pixabay.com

Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

Взрыв и пожар произошел в железнодорожном туннеле между Неаполем и Салерно.

Об этом сообщает ANSA.

Пожар в тоннеле вспыхнул в ночь на пятницу в результате взрыва цистерны. В это время в тоннеле проводили профилактические работы.

Огонь перекинулся и на автомобиль обслуживающей компании.

Из-за инцидента травмы получили пятеро рабочих, один из них в тяжелом состоянии.

В связи с ситуацией движение поездов по железнодорожному туннелю приостановили. Часть рейсов направили по другому маршруту.

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