В Италии произошел взрыв и пожар в железнодорожном туннеле, есть пострадавшие

Взрыв и пожар произошел в железнодорожном туннеле между Неаполем и Салерно.
Об этом сообщает ANSA.
Пожар в тоннеле вспыхнул в ночь на пятницу в результате взрыва цистерны. В это время в тоннеле проводили профилактические работы.
Огонь перекинулся и на автомобиль обслуживающей компании.
Из-за инцидента травмы получили пятеро рабочих, один из них в тяжелом состоянии.
В связи с ситуацией движение поездов по железнодорожному туннелю приостановили. Часть рейсов направили по другому маршруту.
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