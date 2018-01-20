В Италии полиция запустила онлайн-сервис для проверки новостей на достоверность

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Полицейские эксперты будут проверять новости, жалобы на которые поступили от граждан

Полицейские эксперты будут проверять новости, жалобы на которые поступили от граждан

Итальянская полиция в пятницу, 19 декабря, представила новый сервис, с помощью которого граждане страны могут сообщать в правоохранительные органы о новостях, которые, по их мнению, являются фейковыми, передает DW.

Как отмечается, полицейские эксперты будут проверять новости, жалобы на которые поступили от граждан. О результатах проверки полиция будет извещать граждан в официальных сообщениях, а в случае подтверждения сообщений фейкового характера на новостных сайтах, их могут заставить снять с публикации.

Как заверили в полиции, создание такого сервиса не может каким-то образом повредить свободе слова в Италии.

"Мы не стремимся создать "большого брата", - заверил шеф итальянской полиции Франко Габриэлли.

Как напоминает издание, Большой Брат - персонаж романа-утопии Джорджа Оруэлла 1984, лидер государства Океания и партии Ангсоц.

Напомним, в Раде предложили ввести ответственность за фейки.

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