В Италии полиция запустила онлайн-сервис для проверки новостей на достоверность

Полицейские эксперты будут проверять новости, жалобы на которые поступили от граждан

Итальянская полиция в пятницу, 19 декабря, представила новый сервис, с помощью которого граждане страны могут сообщать в правоохранительные органы о новостях, которые, по их мнению, являются фейковыми, передает DW.

Как отмечается, полицейские эксперты будут проверять новости, жалобы на которые поступили от граждан. О результатах проверки полиция будет извещать граждан в официальных сообщениях, а в случае подтверждения сообщений фейкового характера на новостных сайтах, их могут заставить снять с публикации.

Как заверили в полиции, создание такого сервиса не может каким-то образом повредить свободе слова в Италии.

"Мы не стремимся создать "большого брата", - заверил шеф итальянской полиции Франко Габриэлли.

Как напоминает издание, Большой Брат - персонаж романа-утопии Джорджа Оруэлла 1984, лидер государства Океания и партии Ангсоц.

Напомним, в Раде предложили ввести ответственность за фейки.