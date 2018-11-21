21 ноября 2018, среда

В Италии полиция захватила восемь вилл мафии

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Виллы собираются снести до конца года
Скриншот

Виллы собираются снести до конца года

В пригороде итальянской столицы Рима полиция захватила восемь вилл, принадлежавших мафиозному клану Касамоника.

В операции принимали участие около 600 представителей римской полиции, сообщает Reuters.

Мэр Рима Вирджиния Раджи сказала, что все дома будут снесены до конца года.

Клан Касамоника течение нескольких десятилетий занимался преступной деятельностью в юго-восточной части Рима.

"Сегодня исторический день для города Рим и для римлян. Мы прекращаем года незаконности и посылаем сильное заявление клану Касамоники", - итальянский мэр.

По ее словам, виллы, которые находятся в районе Квадраро, нарушали строительные и ландшафтные законы Рима, а некоторые "объединили целые участки исторического акведука Феличе".

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