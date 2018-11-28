В Италии полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта

В Италии сотрудники полиции провели спецоперацию по задержанию мужчины, подозреваемого в планировании террористического акта.
Об этом сообщает ANSA.
Операция проходила в муниципалитете Нуоро, Сардиния. В ней были задействованы сотрудники полиции из специального антитеррористического подразделения NOCS.
Подозреваемого арестовали, никаких подробностей о нем пока не сообщают.
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