28 ноября 2018, среда

В Италии полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта

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В полиции пока не разглашают информацию о подозреваемом

В полиции пока не разглашают информацию о подозреваемом

В Италии сотрудники полиции провели спецоперацию по задержанию мужчины, подозреваемого в планировании террористического акта.

Об этом сообщает ANSA.

Операция проходила в муниципалитете Нуоро, Сардиния. В ней были задействованы сотрудники полиции из специального антитеррористического подразделения NOCS.

Подозреваемого арестовали, никаких подробностей о нем пока не сообщают.

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