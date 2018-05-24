В Италии поезд столкнулся с фурой: есть погибшие и раненые

В результате аварии погибли два человека

В Италии неподалеку от города Турин региональный поезд столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли два человека, еще 18 получили ранения.

Как сообщает агентство ANSA, авария произошла ночью 23 мая. В районе муниципалитета Калузо на железнодорожных путях стоял грузовик с литовскими номерами. Когда машинист увидел на путях грузовик, он включил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Отмечается, что вследствие удара сошел с рельсов локомотив и два вагона.

В результате столкновения погиб машинист поезда и техник, который находился в фуре. Еще 18 человек пострадали, их на вертолете доставили в больницы Турина.

Полиция расследует аварию. По предварительным версиям, причиной аварии могли стать ошибка водителя грузовика или технические проблемы непосредственно на самом железнодорожном переезде.

Напомним, 22 мая перегоне Веселиново - Николаево в Николаевской области пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем.