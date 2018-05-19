В Италии перевернулся пассажирский автобус, более 20 человек госпитализированы

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Автобус ехал из Турина в Триест
Фото: corriereadriatico.it / Тwitter

Автобус ехал из Турина в Триест

В субботу, 19 мая, в Италии перевернулся пассажирский автобус компании Flixbus, пострадали 26 человек.

Об этом сообщает издание tgcom24.

Автобус ехал из Турина в Триест по автостраде А4, авария произошла в провинции Порденоне.

В результате съезда автобуса с дороги пострадали 26 человек, их доставили в местные больницы. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Участок трассы, на котором перевернулся автобус, перекрыли. 

Ранее сообщалось, что в США школьному автобусу после столкновения с грузовиком оторвало кабину водителя, есть пострадавшие.

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