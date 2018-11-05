В Италии опасный преступник захватил в почтовом отделении заложников

В заложниках преступника остаются пять человек

В понедельник, 5 ноября, в итальянском городе Пьеве-Модолена скрывавшийся от правоохранителей член мафиозной организации Франческо Амато забаррикадировался в одном из почтовых отделений, захватив в заложники находившихся там людей.

По имеющимся данным, злоумышленник вооружен ножом, передает Ansa.

После переговоров с преступником, осужденным к 19 годам лишения свободы по делу о группировке Ндрангета, полицейским удалось уговорить его освободить посетителей.

Сейчас у него в заложниках остаются пять сотрудников почтовой службы.

На данное время квартал, в котором расположено отделение, оцеплен полицией.

Амато является одним из 148 фигурантов дела о калабрийской мафии. После оглашения приговора, согласно которому он был приговорен к 19 годам тюрьмы, преступник исчез.