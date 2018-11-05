В Италии опасный преступник захватил в почтовом отделении заложников

В понедельник, 5 ноября, в итальянском городе Пьеве-Модолена скрывавшийся от правоохранителей член мафиозной организации Франческо Амато забаррикадировался в одном из почтовых отделений, захватив в заложники находившихся там людей.
По имеющимся данным, злоумышленник вооружен ножом, передает Ansa.
После переговоров с преступником, осужденным к 19 годам лишения свободы по делу о группировке Ндрангета, полицейским удалось уговорить его освободить посетителей.
Сейчас у него в заложниках остаются пять сотрудников почтовой службы.
На данное время квартал, в котором расположено отделение, оцеплен полицией.
Амато является одним из 148 фигурантов дела о калабрийской мафии. После оглашения приговора, согласно которому он был приговорен к 19 годам тюрьмы, преступник исчез.
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