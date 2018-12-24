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В Италии началось извержение вулкана Этна

Сегодня, 18:13
22018
Цей матеріал також доступний українською

Фото: @etnaboris via Twitter

Этна - самый высокий и самый активный вулкан Европы.

В понедельник, 24 декабря, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна.

Как сообщает AFP, активный вулкан выбросил в небо облако пепла, осложнив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

Из-за плохой видимости власти частично закрыли воздушное пространство в районе вулкана.

Ученые предупредили, что вулкан Этна может вызвать цунами в Европе

Гора Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе. Высота Этны составляет свыше трех тысяч метров. Она расположена в густонаселенном районе. 

Теги:   Этна Сицилия Извержение вулкана Италия

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