В Италии началось извержение вулкана Этна

Как сообщает AFP, активный вулкан выбросил в небо облако пепла, осложнив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

Из-за плохой видимости власти частично закрыли воздушное пространство в районе вулкана.

Start of #Etna's first flank eruption for more than 10 years, shortly after noon on 24 December 2018, seen from my home in the village of Tremestieri Etneo, 20 km south of the summit of the volcano pic.twitter.com/152d9F795y