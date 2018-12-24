В Италии началось извержение вулкана Этна Сегодня, 18:13 22018 Цей матеріал також доступний українською Фото: @etnaboris via Twitter Этна - самый высокий и самый активный вулкан Европы.

В понедельник, 24 декабря, на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна.

Как сообщает AFP, активный вулкан выбросил в небо облако пепла, осложнив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

Из-за плохой видимости власти частично закрыли воздушное пространство в районе вулкана.

Start of #Etna's first flank eruption for more than 10 years, shortly after noon on 24 December 2018, seen from my home in the village of Tremestieri Etneo, 20 km south of the summit of the volcano pic.twitter.com/152d9F795y — Boris Behncke (@etnaboris) 24 декабря 2018 г.

Ученые предупредили, что вулкан Этна может вызвать цунами в Европе

Гора Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе. Высота Этны составляет свыше трех тысяч метров. Она расположена в густонаселенном районе.