В Италии начали сносить мост, от обвала которого погибли десятки человек Сегодня, 18:21 637 Цей матеріал також доступний українською ЕРА В результате обрушения погибли более 40 человек ЕРА

В итальянской Генуе начались работы по сносу моста Моранди, который обрушился в августе 2018 года, сообщает La Stampa.

Работники компаний Omini и Fagioli начали снос 38-метровой секции моста, которая осталась после обвала.

За началом работ наблюдали премьер-министр Италии Джузеппе Конте и министр инфраструктуры Данило Тонинелли.

"Сегодняшний день является очень символичным и представляет восстановление Генуи, Лигурии и Италии. До конца 2019 года мы обязаны отстроить мост, тогда нам придется подождать еще несколько месяцев, чтобы его открыть. Мы покажем, что итальянская система работает", - сказал Конте.

Ранее, полиция определила десять подозреваемых в рамках расследования дела касательно обвала моста Моранди.

Автомобильный мост, по которому проходит автомагистраль А10, обрушился 14 августа. Перед этим в мост ударила молния. В момент обрушения виадука на нем находились около 20 машин.

В результате обрушения моста погибли десятки человек.