В Италии на дискотеке произошел пожар: пострадали 69 человек

В заведении, где проходила дискотека, находились около 700 человек

В ночь на воскресенье, 25 февраля, на дискотеке в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарде (Ломбардия) произошел пожар.

На момент инцидента в здании было около 700 человек, их всех эвакуировали. 17 человек были госпитализированы с отравлением угарным газом, еще 52 самостоятельно обратились за медицинской помощью, передает ANSA.

На месте происшествия работали пожарные, полицейские и медики. Пожар уже ликвидирован. Заведение, где произошел пожар, восстановлению не подлежит и объявлено непригодным.

Напомним, что в ноябре 2017 года на испанском острове Тенерифе в ночном клубе Butterfly обрушился танцпол, в результате пострадали 22 человека.