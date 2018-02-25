В Италии на дискотеке произошел пожар: пострадали 69 человек

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В заведении, где проходила дискотека, находились около 700 человек
Фото: ANSA

В заведении, где проходила дискотека, находились около 700 человек

В ночь на воскресенье, 25 февраля, на дискотеке в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарде (Ломбардия) произошел пожар.

На момент инцидента в здании было около 700 человек, их всех эвакуировали. 17 человек были госпитализированы с отравлением угарным  газом, еще 52 самостоятельно обратились за медицинской помощью, передает ANSA.

На месте происшествия работали пожарные, полицейские и медики. Пожар уже ликвидирован. Заведение, где произошел пожар, восстановлению не подлежит и объявлено непригодным.

Напомним, что в ноябре 2017 года на испанском острове Тенерифе в ночном клубе Butterfly обрушился танцпол, в результате пострадали 22 человека.

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