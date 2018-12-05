В Италии на автозаправке взорвался бензовоз, есть погибшие и раненые Сегодня, 18:37 43 Цей матеріал також доступний українською Взрыв прогремел на автомобильной заправке в коммуне Риете @Antincendio_Ita

В Италии в регионе Лацио на автозаправке взорвался бензовоз, по предварительным данным, погибли два человека, 10 получили ранения.

Как сообщает аnsa.it, взрыв произошел около полудня во время тушения загоревшегося бензовоза. Погибли два человека (по данным полиции - среди жертв один пожарный), десять человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в больницы.