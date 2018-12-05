В Италии на автозаправке взорвался бензовоз, есть погибшие и раненые
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В Италии в регионе Лацио на автозаправке взорвался бензовоз, по предварительным данным, погибли два человека, 10 получили ранения.
Как сообщает аnsa.it, взрыв произошел около полудня во время тушения загоревшегося бензовоза. Погибли два человека (по данным полиции - среди жертв один пожарный), десять человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в больницы.
@Emergenza24 ecco come è iniziato l'incendio al distributore di via salaria pic.twitter.com/kZFwpJFGBS— roby69 (@robertamurgia) 5 декабря 2018 г.
Esplosione in distributore di benzina sulla #Salaria, deceduti uno dei #vigilidelfuoco e uno dei civili coinvolti #Rieti