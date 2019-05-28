В Италии мэром одного из городов избрали трансгендера
Мэром города Тромелло, который расположен в североитальянской провинции Ломбардия избрали трансгендера Джанмарко Негри.
Об этом сообщает Corriere Della Sera.
На выборах его поддержали более 37,5% избирателей.
Во время предвыборной кампании Негри, известный благодаря активной деятельности по защите прав сексуальных меньшинств, заявил, что всегда чувствовал себя мужчиной и четыре года назад решил сменить пол.
Населения Тромелло составляет менее 4000 человек.