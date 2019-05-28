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В Италии мэром одного из городов избрали трансгендера

Сегодня, 17:19
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В Италии мэром одного из городов избрали трансгендера - фото

Gianmarco Negri/Facebook

Джанмарко Негри

Мэром города Тромелло, который расположен в североитальянской провинции Ломбардия избрали трансгендера Джанмарко Негри.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

На выборах его поддержали более 37,5% избирателей.

Во время предвыборной кампании Негри, известный благодаря активной деятельности по защите прав сексуальных меньшинств, заявил, что всегда чувствовал себя мужчиной и четыре года назад решил сменить пол.

Населения Тромелло составляет менее 4000 человек.

Теги:   Мэр Италия

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