В Италии мэром одного из городов избрали трансгендера Сегодня, 17:19 Цей матеріал також доступний українською Gianmarco Negri/Facebook Джанмарко Негри Gianmarco Negri/Facebook

Мэром города Тромелло, который расположен в североитальянской провинции Ломбардия избрали трансгендера Джанмарко Негри.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

На выборах его поддержали более 37,5% избирателей.

Во время предвыборной кампании Негри, известный благодаря активной деятельности по защите прав сексуальных меньшинств, заявил, что всегда чувствовал себя мужчиной и четыре года назад решил сменить пол.

Населения Тромелло составляет менее 4000 человек.