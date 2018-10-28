28 октября 2018, воскресенье

В Италии из-за оползня погибли четыре человека

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Полиция расследует обстоятельства инцидента
Фото: ANSA

Полиция расследует обстоятельства инцидента

В Италии в регионе Калабрия во время ремонта канализации произошел оползень: погибли четыре человека.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Вчера (27 октября, - ред.) вечером в результате сдвига при выполнении работ по ремонту канализации, поврежденной из-за плохой погоды, произошел оползень, в результате чего четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

Медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть людей.

Среди погибших был известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.

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