В Италии из-за оползня погибли четыре человека

В Италии в регионе Калабрия во время ремонта канализации произошел оползень: погибли четыре человека.
Об этом сообщает агентство ANSA.
"Вчера (27 октября, - ред.) вечером в результате сдвига при выполнении работ по ремонту канализации, поврежденной из-за плохой погоды, произошел оползень, в результате чего четыре человека погибли", - говорится в сообщении.
Медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть людей.
Среди погибших был известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.
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