В Италии двух студентов оштрафовали на 13,5 млн евро из-за пожара в лесу Вчера, 19:31 319 Цей матеріал також доступний українською suhasrawool/pixabay.com Студенты считают, что их сделали "козлами отпущения" за пожар suhasrawool/pixabay.com

В Италии двух студентов, которые были на барбекю в регионе Комо, обвинили в лесном пожаре и обязали выплатить 13,5 млн евро.

Об этом сообщает BBC.

В декабре 2018 года двое 22-летних студентов были на барбекю в горном домике в лесу, когда возник пожар. Огонь не прекращался несколько дней, и уничтожил около 1000 гектаров леса на горе Берлингер.

Штраф в размере 13,5 млн евро для двух студентов местные чиновники рассчитали на основе формулы, используемой для определения степени причиненного пожаром ущерба.

По словам одного из студентов, их сделали "козлами отпущения" за пожар. Студенты говорят, что им очень жаль из-за пожара, но он был вызван несколькими источниками.

"Мы настоящие жертвы этой истории. Мы немедленно предупредили пожарную команду и бросились в огонь, чтобы попытаться его погасить", - сказал один из студентов.

В прокуратуре заявили, что штраф был "сигналом того, что мы должны подтолкнуть людей к большей ответственности в защите окружающей среды".

