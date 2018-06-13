Депутат парламента Италии впервые за 25 лет обнародовала свою внешность. Все это время она скрывалась от мафии

Избранная в итальянский парламент в 2018 году от Движения пяти звезд 51-летняя Пьера Айелло решилась впервые с 1993 года обнародовать свою внешность. Все эти годы, в том числе во время предвыборной кампании, Айелло скрывала свое лицо, не фотографировалась и не выступала на городских площадях, а также часто носила вуаль. Женщина опасалась за свою жизнь после того, как решилась свидетельствовать против членов итальянской мафии.

Принудительное замужество в 18 лет

Пьера Айелло родилась в Партанне на западе Сицилии. Когда ей было 14 лет, она познакомилась с парнем по имени Николо. Он был сыном сицилийского боса мафии Вито Атриа.

Пьера узнала об этом, когда "дон Вито" вынудил ее в 18-летнем возрасте выйти замуж за своего сына, угрожая в противном случае убить всю ее семью.

Айелло рассказала The Guardian, что она не хотела детей от мужа, поэтому приняла противозачаточное средство. Но когда Николо об этом узнал, он ее избил. Следующие пять лет Пьера жила в страхе и постоянно сталкивалась с домашним насилием.

Пьера Айелло на могиле дочери Вито Атриа Риты. 17-летняя Рита Атриа, так же, как и Пьера Айелло дала показания против членов мафии, из-за чего ее семья разорвала с ней отношения. После убийства судьи Борселлино, с которым они сотрудничали, Рита Атриа покончила с собой

18 ноября 1985 года "дон Вито" был убит на виноградниках в сельской местности Трапани. После этого муж Айелло Николо поклялся отомстить за отца. Он много говорил об этом и в итоге в 1991 году конкурирующий мафиозный клан решил убить самого Николо.

"У нас была пиццерия в Партанне. Два человека вошли вечером в комнату. У них было огнестрельное оружие. Они посмотрели моему мужу в лицо и открыли огонь. Он упал передо мной, покрытый кровью. Я их знала. Это были двое киллеров мафии, и они были знакомы с моим мужем с детства. Я не выносила моего мужа, но он был все еще мальчишкой. Ему было всего 27 лет, когда он упал мне на руки, прошитый пулями", - рассказала Айелло.

Сотрудничество с полицией и необходимость скрываться

Пьера Айелло больше не хотела участвовать в жизни, в которую ее втянули против ее воли, и на следующий день после убийства мужа отправилась к маршалу карабинеров. Тот посоветовал ей отправиться в столицу Сицилии Палермо, чтобы поговорить с единственным человеком, которому можно было доверять - судьей Паоло Борселлино.

"Борселлино был похож на отца, - вспоминает она, - Он сказал мне, что мой выбор будет означать жертвы. Он посоветовал мне немедленно покинуть Сицилию и построить мою жизнь под ложным именем, далеко от острова".

Айелло действительно покинула Сицилию со своей трехлетней дочерью. "Пока мои сверстники ходили на пляж, я проводила время в полицейском участке, рассказывая тайны мафиозного клана моего мужа", - отмечает она.

До недавнего времени Пьеру Айелло мало кто знал в лицо, хотя она стала депутатом итальянского парламента

Meet Piera Aiello, the new Italian lawmaker whose face can't be shown in public https://t.co/74G4fpnkCh — Post World (@PostWorldNews) 5 июня 2018 г.

На основании показаний Пьеры Айелло были арестованы десятки людей. Но несколько месяцев спустя 19 июля 1992 года мафия убила Борселлино с помощью бомбы в автомобиле в Палермо. Самой Айелло после этого пришлось скрываться. Она попала в государственную программу защиты свидетелей и не могла открыть банковский счет, установить телефонную линию или зарегистрировать свою дочь в школе.

"Мне просто хватило смелости рассказать (полиции - ред.), что я видела, - написала Айелло The Washington Post по электронной почте, - Самой сложной частью моего опыта было донести до людей, что я никогда не была преступницей".

Автобиографическая книга и предвыборная кампания

В 2012 году была опубликована автобиографическая книга Пьеры Айелло Maledetta Mafia (Проклятая мафия - ред.), написанную в соавторстве с журналистом Умберто Луцентини.

Пьера Айелло решила посвятить свою жизнь защите прав свидетелей. Эта идея была центральной в ее предвыборной кампании.

"Цель моей кампании? Защитить таких людей, как я, чтобы те, кто решает восстать против мафии, не вынуждены были жить, как призраки", - заявила она во время выступления в Салеми на Сицилии.

По ее словам, те, кто свидетельствует против мафии и коррупции, должны быть не маргинализированы государством, а вознаграждены.

Автобиографическая книга Пьеры Айелло Maledetta Mafia / Фото: milano.bakeca.it

Участие в предвыборной кампании для Айелло также стало способом вернуть контроль над своей жизнью и, как она говорит, "вернуть свое лицо".

"У меня была цель: привнести в парламент драматические условия, в которых те, кто решает дать показания против мафии, вынуждены жить", - отмечала она.

Айелло объявила о выдвижении своей кандидатуры в январе 2018 года на пресс-конференции, куда позвали лишь нескольких журналистов. Она также дала интервью сицилийской телевизионной станции, стоя спиной к камере. Но основной площадкой для предвыборной кампании Айелло стала ее страница в Facebook.

Невозможность показать свое лицо было проблемой. В частности, одна из сицилийских радиостанций высмеивала Айелло, заявив, что ей придется носить паранджу в парламенте.

Некоторые избиратели также интересовались, каким образом член парламента может быть привлечен к ответственности, если она не может показать свое лицо публично. Но Франческа Роса, ученый сравнительного конституционного права в Университете Фоджа, заявила, что нет никаких конституционных проблем с ситуацией Айелло.

"Пока она показывает свое лицо администрации парламента, позволяя им проверить ее личность, нет юридической проблемы, - утверждает Роса, - Дело не в том, что она действительно скрывает свою личность, она чрезвычайно сдержанна, и по уважительной причине".

Однако Айелло поддерживают другие люди, которые свидетельствовали против мафии, а некоторые из них призвали ее стать заместителем министра внутренних дел в новом коалиционном правительстве Италии.

Возвращение лица

Пьера Айелло получила 52% голосов в своем избирательном округе на Сицилии.

Сначала она не планировала раскрывать информацию о своей внешности после победы на выборах. Предполагалось, что, когда она будет посещать парламентские сессии, ее изображение на видео будет запрещено увеличивать и она будет каждый раз менять свое место в зале заседаний. Айелло получила разрешение на выпуск ее парламентского удостоверения личности без фото. Ее имя не упоминается даже на ее водительских правах.

В то же время, Айелло отмечала, что осознает, что после победы на выборах скрывать лицо ей будет сложнее.

Это похоже на возвращение к жизни

"Мне хорошо известно, что в конечном итоге журналист может разоблачить меня, - говорила она, - Я приняла это во внимание и стараюсь не слишком много думать об этом. Я просто пытаюсь делать правильные вещи".

Однако вскоре она пришла к выводу, что избегать фотографов и камер в Риме слишком сложно. Тем не менее, Айелло продолжит жить под охраной, предоставленной полицией. Ее по-прежнему считают мишенью мафии, особенно после того, как она стала активисткой по борьбе с мафией в парламенте, поощряя высказываться других свидетелей.

"После всех этих лет, проведенных за кулисами, сегодня я могу, наконец, взглянуть миру в лицо, не опасаясь показать мое", - сказала Айелло The Guardian, позируя для фото впервые с 1993 года.

"Это похоже на возвращение к жизни, - говорит она, улыбаясь объективу камеры, - в этот конкретный момент я чувствую себя совершенно свободной".

По материалам: I want my face back': anti-mafia witness stands in Italian election - The Guardian, 'It’s like coming back to life': Italian MP reveals her face to public for first time - The Guardian, This Italian mob informant was elected to Parliament, but voters have never seen her face - The Washington Post