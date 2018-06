Депутат парламента Италии впервые за 25 лет обнародовала свою внешность. Все это время она скрывалась от мафии

Избранная в итальянский парламент в 2018 году от Движения пяти звезд 51-летняя Пьера Айелло решилась впервые с 1993 года обнародовать свою внешность. Все эти годы, в том числе во время предвыборной кампании, Айелло скрывала свое лицо, не фотографировалась и не выступала на городских площадях, а также часто носила вуаль. Женщина опасалась за свою жизнь после того, как решилась свидетельствовать против членов итальянской мафии.

Пьера Айелло родилась в Партанне на западе Сицилии. Когда ей было 14 лет, она познакомилась с парнем по имени Николо. Он был сыном сицилийского боса мафии Вито Атриа.

Пьера узнала об этом, когда "дон Вито" вынудил ее в 18-летнем возрасте выйти замуж за своего сына, угрожая в противном случае убить всю ее семью.

Айелло рассказала The Guardian, что она не хотела детей от мужа, поэтому приняла противозачаточное средство. Но когда Николо об этом узнал, он ее избил. Следующие пять лет Пьера жила в страхе и постоянно сталкивалась с домашним насилием.

Пьера Айелло на могиле дочери Вито Атриа Риты. 17-летняя Рита Атриа, так же, как и Пьера Айелло дала показания против членов мафии, из-за чего ее семья разорвала с ней отношения. После убийства судьи Борселлино, с которым они сотрудничали, Рита Атриа покончила с собой

18 ноября 1985 года "дон Вито" был убит на виноградниках в сельской местности Трапани. После этого муж Айелло Николо поклялся отомстить за отца. Он много говорил об этом и в итоге в 1991 году конкурирующий мафиозный клан решил убить самого Николо.

"У нас была пиццерия в Партанне. Два человека вошли вечером в комнату. У них было огнестрельное оружие. Они посмотрели моему мужу в лицо и открыли огонь. Он упал передо мной, покрытый кровью. Я их знала. Это были двое киллеров мафии, и они были знакомы с моим мужем с детства. Я не выносила моего мужа, но он был все еще мальчишкой. Ему было всего 27 лет, когда он упал мне на руки, прошитый пулями", - рассказала Айелло.

Пьера Айелло больше не хотела участвовать в жизни, в которую ее втянули против ее воли, и на следующий день после убийства мужа отправилась к маршалу карабинеров. Тот посоветовал ей отправиться в столицу Сицилии Палермо, чтобы поговорить с единственным человеком, которому можно было доверять - судьей Паоло Борселлино.

"Борселлино был похож на отца, - вспоминает она, - Он сказал мне, что мой выбор будет означать жертвы. Он посоветовал мне немедленно покинуть Сицилию и построить мою жизнь под ложным именем, далеко от острова".

Айелло действительно покинула Сицилию со своей трехлетней дочерью. "Пока мои сверстники ходили на пляж, я проводила время в полицейском участке, рассказывая тайны мафиозного клана моего мужа", - отмечает она.

До недавнего времени Пьеру Айелло мало кто знал в лицо, хотя она стала депутатом итальянского парламента

