В Италии активистка Femen разделась перед Берлускони, когда он голосовал

В Италии полуобнаженная активистка группы Femen запрыгнула на стол с выборными бюллетенями перед бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, когда он пришел проголосовать.

Как сообщает Настоящее время, девушка кричала "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся".

"Время вышло, Берлускони. Ты засиделся!" - активистка группы FEMEN запрыгнула на стол перед бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони на голосовании в Милане https://t.co/5F0qtNJ2xm pic.twitter.com/p4k08q3u4m — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 4 марта 2018 г.

Спустя несколько секунд охранники сняли девушку со стола и вынесли из зала, а политик проголосовал.

4 марта в Италии стартовали выборы в парламент страны, избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 23:00 по местному времени.