В Италии активистка Femen разделась перед Берлускони, когда он голосовал

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Активистка Femen устроила акцию перед Берлускони

Активистка Femen устроила акцию перед Берлускони

В Италии полуобнаженная активистка группы Femen запрыгнула на стол с выборными бюллетенями перед бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, когда он пришел проголосовать.

Как сообщает Настоящее время, девушка кричала "Время вышло, Берлускони. Ты засиделся".

Спустя несколько секунд охранники сняли девушку со стола и вынесли из зала, а политик проголосовал.

4 марта в Италии стартовали выборы в парламент страны, избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 23:00 по местному времени.

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