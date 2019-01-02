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Настоящее будущее

В Италии 12-летняя украинка погибла в результате падения с балкона

Сегодня, 17:57
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У полиции есть две версии произошедшего: несчастный случай и самоубийство

laprovinciapavese.gelocal.it

В Италии в городе Вогера 30 декабря 2018 года в результате падения с балкона второго этажа погибла 12-летняя студентка из Украины.

Об этом сообщает La Provincia Pavese.

Отмечается, что девочка упала с высоты семи метров и получила тяжелую травму головы, которая стала причиной смерти.

Врачи пытались реанимировать украинку в течении 40 минут.

По информации правоохранителей, на момент инцидента студентка находилась дома одна.

Полиция рассматривает две версии произошедшего: несчастный случай и самоубийство.

Теги:   Италия

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