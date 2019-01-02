В Италии 12-летняя украинка погибла в результате падения с балкона
В Италии в городе Вогера 30 декабря 2018 года в результате падения с балкона второго этажа погибла 12-летняя студентка из Украины.
Об этом сообщает La Provincia Pavese.
Отмечается, что девочка упала с высоты семи метров и получила тяжелую травму головы, которая стала причиной смерти.
Врачи пытались реанимировать украинку в течении 40 минут.
По информации правоохранителей, на момент инцидента студентка находилась дома одна.
Полиция рассматривает две версии произошедшего: несчастный случай и самоубийство.