Является частью новой информационной операции. В ISW объяснили, зачем на домах в Москве разместили ПВО 21 января, 07:28 Министерство обороны РФ (Фото:A.Savin/Wikipedia)

Кремль, устанавливая системы противовоздушной обороны на крыше здания Министерства обороны России в Москве и других местах, создает информационные условия для длительной войны в Украине.

Об этом говорится в новом своде за 20 января.

Как отмечают аналитики, ПВО в Москве необходимо российским властям «для картинки», чтобы напугать население и мобилизовать россиян на войну.

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«Таким образом оккупанты пытаются усилить информационные операции по подготовке населения к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам», — утверждают эксперты.

По их мнению, эта демонстрация систем ПВО также, вероятно, является частью зарождающейся кампании по продвижению ряда аналогий с боевыми действиями времен Второй Мировой войны, когда средства противовоздушной обороны устанавливались непосредственно по всей Москве.

Также аналитики отмечают, что Кремль продолжает продвигать информационные кампании, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны стран Запада, параллельно продолжая мобилизационные мероприятия, несмотря на многочисленные заявления относительно официального завершения мобилизации.

В четверг, 19 января, жители Москвы опубликовали в соцсетях фотографии кранов, поднимающих системы Панцирь на крыши в центре Москвы, а также защитные сооружения, установленные в западном пригороде, у официальной резиденции президента Владимира Путина.

По данным Bloomberg, РФ поступила так из-за опасений ударов украинских беспилотников.