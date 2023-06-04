В ISW объяснили, почему Пригожин хочет отправить вагнеровцев «защищать» Белгород 4 июня, 07:33 Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:Yulia Morozova/REUTERS)

Главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин воспользовался недовольством россиян безопасностью на границе Белгородской области, чтобы угрожать, что его наемники могут действовать на территории России без разрешения Минобороны.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

«Повар» Путина заявил, что наемники не будут ждать приглашения или разрешения на оборону Белгородской области, если Минобороны не преодолеет угрозы безопасности региона.

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Оправдывая свою угрозу неповиновения, Пригожин заявив, что Вагнер стремится «защитить русский народ», имея в виду, что его ЧВК возьмет на себя роль защитника границы, чем должно заниматься Минобороны страны.

Как отмечают аналитики, угрозы Пригожина основываются на жалобах других известных деятелей информационного пространства о том, что российские власти не сделали достаточно для защиты приграничных районов от последствий войны, и отражают нынешнюю потерю Пригожиным информационной инициативы.

Также в Институте изучения войны рассматривают заявления главаря вагнеровцев как возможное стремление взять своими наемниками на себя основную или исключительную ответственность за ось на украинском театре военных действий после штурмов Бахмута.

«Пригожин может рассматривать белгородско-украинскую границу как линию фронта, которую достаточно легко защищать, поскольку рейды в Россию до сих пор происходили в крайне ограниченных масштабах», — говорится в отчете.

Эксперты считают, что размещение «вагнеровцев» на границе с Белгородом позволило бы Пригожину сохранить свою позицию командующего передовых сил без изнурительных требований проведения лобовых атак в стиле живой волны против сильно укрепленного украинского города.

«Удивляет явная угроза Пригожина провести военные действия, пусть даже оборонительные, на территории России без разрешения Минобороны России, если это не что иное, как яркая риторика», — добавляют в ISW.

Так, отмечается в материале, это означает, что Пригожин считает себя способным использовать верные ему крупные вооруженные силы по своему усмотрению и вне контроля реальных российских вооруженных сил.

Аналитики также обращают внимание, что российский диктатор Владимир Путин должен был бы иметь «огромную уверенность в личной лояльности Пригожина к себе, чтобы чувствовать себя комфортно в такой ситуации».

2 июня главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что представители Министерства обороны России заминировали пути отхода его наемников из Бахмута.

25 мая Пригожин приказал своим наемникам покинуть город Бахмут Донецкой области до 1 июня.

31 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что хотя Россия контролирует большую часть Бахмута, борьба за город продолжается. Теперь россияне пытаются занять активную позицию и заставить ВСУ перейти в оборону.

29 мая представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что взамен в Бахмут заходят российские воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения.