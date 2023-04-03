В Испании завершили обучение почти 200 украинских военных 3 апреля, 18:22 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В Испании почти 200 украинских военных завершили обучение в пехотной академии Толедо.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Испании.

Военные прошли III курс базовой подготовки продолжительностью пять недель в Пехотной академии Толедо в рамках Миссии Европейского союза по военной помощи в поддержку Украины (EUMAN UA).

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3 апреля министр обороны Испании Маргарита Роблес в сопровождении начальника штаба обороны генерал-адмирала Теодоро Лопеса Кальдерона вручила украинским военным дипломы о завершении обучения.

По состоянию на 31 марта количество украинских военных, прошедших подготовку в Испании, составляет 639 человек, после завершения различных циклов 5 апреля оно увеличилось до 826 человек, а 14 апреля — до 856 человек.

Сегодняшний курс — это третий курс обучения, проведенный испанскими Вооруженными силами с момента его начала в ноябре 2022 года. Испания объявила, что располагает возможностями для обучения 2 тысяч украинских военнослужащих в год.

Программа курса, согласованная с Вооруженными силами Украины, была сосредоточена на пяти направлениях подготовки: базовая подготовка бойцов, стрелковая подготовка, боевая подготовка в населенных пунктах, первая помощь, а также навыки борьбы с СВУ и минами.