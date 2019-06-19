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В Испании задержали судно с 10 тоннами гашиша, все члены экипажа — украинцы

Сегодня, 09:06
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В Испании задержали судно с 10 тоннами гашиша, все члены экипажа — украинцы - фото

kliempictures/Pixabay

Судно шло под флагом Молдовы

В Испании правоохранители задержали торговое судно ELG под флагом Молдовы с 10 тоннами гашиша и украинцами на борту.

Как сообщили в Налоговой службе Испании, судно было задержано 17 июня.

Все восемь членов экипажа — граждане Украины. Они были задержаны.

Отмечается, что слежка за кораблем началась полгода назад после того, как испанское управление морской разведки таможенного контроля получило сведения о его незаконной деятельности.

Наркотики были изъяты, судно ELG и его экипаж в сопровождении патрульных катеров были отправлены в порт города Картахены. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Теги:   Испания Судно Украинцы Гашиш

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