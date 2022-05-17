В Испании столкнулись два поезда: погиб машинист, 85 человек получили ранения

17 мая, 06:46
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Большинство пострадавших получили легкие травмы, девять человек были госпитализированы (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Большинство пострадавших получили легкие травмы, девять человек были госпитализированы (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В испанской провинции Барселона столкнулись два поезда. В результате инцидента погиб один человек, 85 получили повреждения.

Об этом пишет Синьхуа с ссылкой на спасательные службы страны.

Отмечается, что поезд с грузом удобрений сошел с пути на подъезде к станции Сант Буа де Лобрегат и врезался в кабину пассажирского поезда, отъезжавшего от вокзала.

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Погиб машинист пассажирского поезда. Большинство пострадавших получили легкие травмы, девять человек были госпитализированы.

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Правоохранительные службы выясняют, что именно стало причиной аварии.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Авария Поезда Испания

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