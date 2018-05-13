В Испании потерпел крушение легкомоторный самолет, трое погибших

В испанской провинции Таррагона потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли три человека, сообщает пожарная служба Каталонии.
Как сообщается, воздушное судно вылетело из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялось в аэропорт Реус в Таррагоне. Самолет упал между городами Винебре и Флиш.
На месте крушения возник пожар площадью около 150 кв. м, он был оперативно потушен.
Причины падения и личности погибших устанавливаются.
Foto actuació i nota de premsa de resum de l'accident aeri d'aquesta tarda a Flix amb, malauradament, 3 víctimes mortals.https://t.co/hmCBDDEboa#bomberscat @mossos @emergenciescat pic.twitter.com/XG45N9jhMm— Bombers (@bomberscat) 12 мая 2018 г.
Напомним, в Австрии разбился самолет из Швейцарии, пилоты погибли.
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