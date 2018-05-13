В Испании потерпел крушение легкомоторный самолет, трое погибших

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Причины падения и личности погибших устанавливаются
Фото: Mossos via Twitter

Причины падения и личности погибших устанавливаются

В испанской провинции Таррагона потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли три человека, сообщает пожарная служба Каталонии.

Как сообщается, воздушное судно вылетело из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялось в аэропорт Реус в Таррагоне. Самолет упал между городами Винебре и Флиш.

На месте крушения возник пожар площадью около 150 кв. м, он был оперативно потушен.

Причины падения и личности погибших устанавливаются.

Напомним, в Австрии разбился самолет из Швейцарии, пилоты погибли.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове