В Испании потерпел крушение легкомоторный самолет, трое погибших

В испанской провинции Таррагона потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли три человека, сообщает пожарная служба Каталонии.

Как сообщается, воздушное судно вылетело из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялось в аэропорт Реус в Таррагоне. Самолет упал между городами Винебре и Флиш.

На месте крушения возник пожар площадью около 150 кв. м, он был оперативно потушен.

Причины падения и личности погибших устанавливаются.

Напомним, в Австрии разбился самолет из Швейцарии, пилоты погибли.