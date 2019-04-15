В Испании полиция сможет проверять телефоны водителей, попавших в ДТП 15 апреля, 17:05 207 Цей матеріал також доступний українською JESHOOTS-com/pixabay.com Полиция сможет проверять мобильные телефоны водителей JESHOOTS-com/pixabay.com

В Испании сотрудникам полиции разрешили проверять телефонные звонки и текстовые сообщения водителей, причастных к ДТП.

Об этом сообщает The Local.

Полиция сможет проверять мобильные телефоны водителей в случае ДТП, чтобы определить, использовали ли они устройство во время аварии и могло ли это влиять на инцидент.

Проверка будет включать все формы мобильной связи, в том числе текстовые смс, звонки или голосовые сообщения в WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter или любой другой социальной платформе.

Однако проверки на месте не будут разрешены, они будут осуществляться только по решению суда.

Телефонные компании теперь будут обязаны по решению суда предоставлять всю цифровую информацию, поэтому водителям нет смысла удалять любые потенциальные доказательства нарушения со своих устройств.

Сейчас использование мобильного телефона за рулем в Испании предусматривает три штрафными балла в водительском удостоверении и штраф в размере 200 евро.

