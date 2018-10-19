19 октября 2018, пятница

В Испании оправдали 17 россиян, подозреваемых в отмывании денег для мафии

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Суд принял решение оправдать 17 россиян по делу о возможном масштабное отмывании денег для русской мафии.

Об этом пишет ВВС.

Судьи Национального уголовного суда Испании решили, что в деле не достаточно доказательств, чтобы установить незаконное происхождение российских инвестиций вопреки тому, что бизнес подозреваемых на территории Испании выглядит "странным, неэкономичным и нетрадиционным".

Среди подозреваемых был и депутат Госдумы РФ Владислав Резник. Однако он отрицает обвинения в отмывании средств.

 Испанские прокуроры обвиняли ОПГ в переводе наличных из офшорных счетов для покупки недвижимости и бизнеса на территории Испании.

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