В Испании оправдали 17 россиян, подозреваемых в отмывании денег для мафии

Суд принял решение оправдать 17 россиян по делу о возможном масштабное отмывании денег для русской мафии.

Об этом пишет ВВС.

Судьи Национального уголовного суда Испании решили, что в деле не достаточно доказательств, чтобы установить незаконное происхождение российских инвестиций вопреки тому, что бизнес подозреваемых на территории Испании выглядит "странным, неэкономичным и нетрадиционным".

Среди подозреваемых был и депутат Госдумы РФ Владислав Резник. Однако он отрицает обвинения в отмывании средств.

Испанские прокуроры обвиняли ОПГ в переводе наличных из офшорных счетов для покупки недвижимости и бизнеса на территории Испании.