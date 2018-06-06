В Испании объявили состав нового правительства, большинство министров - женщины

В среду, 6 июня, новый премьер-министр Испании Педро Санчес объявил состав своего кабинета, большинство должностей впервые в истории страны заняли женщины.

Как передает Reuters, пост вице-премьера заняла ярая социалистка Кармен Кальво, министром экономика назначена Надиа Кальвиньо, а главой Министерства юстиции – государственный прокурор Долорес Дельгадо.

"Все они высококвалифицированные специалисты и отражают лучшее, что есть в Испании", - сказал Санчес.

Согласно сообщениям, 11 из 17 кресел в правительстве Санчеса заняли женщины, что выше, чем где-либо в Европе.

Напомним, что 2 июня социалист Педро Санчес присягнул королю Филиппу VI на посту нового премьер-министра Испании.

Возможность сформировать новое правительство Санчес получил после того, как накануне конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.

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Вотум недоверия был проголосован в связи с громким коррупционным скандалом, в котором были замешаны политики и бизнесмены, близкие к консервативной Народной партии Рахоя. В частности, десятки лиц обвинялись в уклонении от уплаты налогов и в мошенничестве в 2000-х годах.