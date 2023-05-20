Проводил показательные тренировки. В Испании на авиабазе разбился истребитель F-18 — видео 20 мая, 16:45 Истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet (Фото:LCPL John Mcgarity, USMC/Wikipedia)

На авиабазе Сарагоса в Испании во время показательного полета разбился истребитель F-18, принадлежащий воздушным силам страны.

Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что падение истребителя произошло в 12:10 по местному времени. Пилот проводил показательные тренировки перед предстоящим авиашоу.

Видео дня

По неизвестным причинам он потерял контроль, и F-18 врезался в землю. Летчик успел вовремя катапультироваться, однако получил травмы.

У него диагностировали ушибы ног, бедер и рук вследствие сильного удара о землю, его жизни ничего не угрожает. F-18 пилотировал капитан ВВС Испании, у которого более 1000 часов налета.

Издание добавляет, что это не первая авария с F-18 испанских ВВС. Первый инцидент произошел в 1988 году, через два года после их презентации, также в Сарагосе. В 2000 году два F-18, базировавшихся в Сарагосе, разбились в воздухе. В 2017 году F-18, базировавшийся в Торрехон-де-Ардос (Мадрид), разбился во время взлета с авиабазы, пилот погиб.