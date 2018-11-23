В Испании мошенники получали пенсию своих давно умерших родственников

В Испании сотрудники полиции раскрыли схему мошенников, которые получали пенсионные выплаты умерших родственников.

Об этом сообщает El Pais.

Злоумышленники фальсифицировали документы и справки о смерти пенсионеров, из-за чего о кончине было неизвестно официальным госструктурам и пенсионные выплаты продолжали поступать.

В общей сложности, в десяти автономных сообществах подозреваемыми по делу проходят 46 человек. На данный момент удалось задержать девять из них.

Один из задержанных с помощью мошеннической схемы получал средства от государства в течение 20 лет.

Большинство подозреваемых были членами семей умерших пенсионеров, однако подозреваются друзья и сожители этих людей.

Вовлеченным в схемы удалось получить от государства почти 6 млн евро пенсионных выплат.