В Испании мошенники получали пенсию своих давно умерших родственников

В Испании сотрудники полиции раскрыли схему мошенников, которые получали пенсионные выплаты умерших родственников.
Об этом сообщает El Pais.
Злоумышленники фальсифицировали документы и справки о смерти пенсионеров, из-за чего о кончине было неизвестно официальным госструктурам и пенсионные выплаты продолжали поступать.
В общей сложности, в десяти автономных сообществах подозреваемыми по делу проходят 46 человек. На данный момент удалось задержать девять из них.
Один из задержанных с помощью мошеннической схемы получал средства от государства в течение 20 лет.
Большинство подозреваемых были членами семей умерших пенсионеров, однако подозреваются друзья и сожители этих людей.
Вовлеченным в схемы удалось получить от государства почти 6 млн евро пенсионных выплат.
Журнал НВ
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